"Не может быть". Зеленский устроил истерику из-за неожиданного шага Израиля - РИА Новости, 28.04.2026
15:19 28.04.2026 (обновлено: 17:47 28.04.2026)
"Не может быть". Зеленский устроил истерику из-за неожиданного шага Израиля

Зеленский пригрозил санкциями Израилю за импорт зерна из новых регионов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.
  • Украина на основе информации от своей разведки готовит соответствующий санкционный пакет.
  • Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что претензии Киева не имеют под собой оснований.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов, об этом он написал в Telegram-канале.
"Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к выгрузке. Это не есть и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны", — утверждает глава киевского режима.
По его словам, Киев принял ряд мер, чтобы исключить "подобные случаи".
"Украина на основе информации от нашей разведки готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто напрямую перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, которые пытаются зарабатывать на этом. Скоординируем и с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в санкционные режимы", — написал Зеленский.
Накануне корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей якобы из новых российских регионов может привести к кризису в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позднее в этот же день МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ему ноты протеста.
В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на претензии Киева, заявив, что подобные обвинения не имеют под собой оснований.
