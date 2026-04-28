Речи о совместном управлении с другими странами нет, заявил директор ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Речи о совместном управлении Запорожской АЭС с другими странами нет и не будет, атомный объект принадлежит и управляется Россией, заявил директор станции Юрий Черничук.

"О совместном управлении в части физического управления станцией речи никогда не шло и не идет на сегодня и вестись не будет. Де-юре и де-факто этот объект принадлежит Российской Федерации и управляется Российской Федерацией, по законам Российской Федерации. Для объекта, подобного атомной станции, двух хозяев быть не может", - сказал Черничук в эфире местного телеканала ЭНТВ.