11:22 28.04.2026
Речи о совместном управлении с другими странами нет, заявил директор ЗАЭС

Запорожская АЭС. Архивное фото
  • Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что речи о совместном управлении станции с другими странами не идет.
  • Он добавил, что этот объект де-юре и де-факто принадлежит России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Речи о совместном управлении Запорожской АЭС с другими странами нет и не будет, атомный объект принадлежит и управляется Россией, заявил директор станции Юрий Черничук.
"О совместном управлении в части физического управления станцией речи никогда не шло и не идет на сегодня и вестись не будет. Де-юре и де-факто этот объект принадлежит Российской Федерации и управляется Российской Федерацией, по законам Российской Федерации. Для объекта, подобного атомной станции, двух хозяев быть не может", - сказал Черничук в эфире местного телеканала ЭНТВ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
РоссияДнепр (река)ЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
