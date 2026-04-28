В Вене осквернили советское воинское захоронение
21:59 28.04.2026
В Вене осквернили советское воинское захоронение

В Вене на кладбище Герстхоф осквернили советское воинское захоронение

© РИА Новости / Максим Блинов
28.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вене на кладбище Герстхоф осквернили советское воинское захоронение.
  • Посольство России в Австрии назвало циничным осквернение захоронения накануне Дня Победы.
  • Посольство направило ноту в МИД Австрии с требованием принять меры по установлению обстоятельств происшедшего и привлечению виновных к ответственности.
ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Посольство России в Вене получило информацию об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф в Вене, говорится в заявлении дипведомства.
"Посольством получена информация об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф в Вене. Неизвестные вандалы запачкали памятник погибшим за освобождение Австрии воинам краской", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте посольства в Telegram.
Монумент Братская могила мемориального комплекса воинской славы в Баку - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Володин назвал наказание за осквернение воинских мемориалов оправданным
3 августа 2025, 11:13
В диппредставительстве назвали особо циничным тот факт, что "эта подлая выходка" была совершена накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Посольство незамедлительно поставило в известность об инциденте местные власти.
"Направили ноту в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности и сохранности захоронения в соответствии с положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года", - подчеркнули в дипведомстве.
Советский воинский мемориал, оскверненный неизвестными в городе Пренцлау на северо-западе Германии - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В ФРГ неизвестные осквернили советский воинский мемориал
11 марта 2024, 20:40
 
