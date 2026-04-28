В Вене осквернили советское воинское захоронение

ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Посольство России в Вене получило информацию об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф в Вене, говорится в заявлении дипведомства.
В диппредставительстве назвали особо циничным тот факт, что "эта подлая выходка" была совершена накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Посольство незамедлительно поставило в известность об инциденте местные власти.
"Направили ноту в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности и сохранности захоронения в соответствии с положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года", - подчеркнули в дипведомстве.
