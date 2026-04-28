МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Европа может потерять всех партнеров из-за своей одержимости конфликтом на Украине, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Брюссель готов сжечь все мосты со своими партнерами из-за своей одержимости Украиной. Израиль был важнейшим партнером Европы в сфере безопасности и высоких технологий. <…> Но безумцам, управляющим этим континентом, наплевать на все это. Их главный приоритет — продолжать войну (Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского… Миру придется смириться с Европой, которая превратилась в сумасшедший дом", — написал он.
Накануне корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей якобы из новых российских регионов может привести к кризису в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позднее в этот же день МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ему ноты протеста.
В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на претензии Киева, заявив, что подобные обвинения не имеют под собой оснований.