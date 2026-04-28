ЛУГАНСК, 28 апр – РИА Новости. ВСУ перебрасывают под Сумы польскую самоходную артиллерию, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинское командование перебросило в район Ямполя Сумской области батарею самоходных артиллерийских установок Krab польского производства. Шесть 155-миллиметровых орудий используются в качестве дежурных огневых средств", - сообщил военный эксперт.
22 июня 2022, 17:18