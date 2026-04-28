В Туапсе собрали более семи тысяч кубометров мазутных загрязнений
13:22 28.04.2026 (обновлено: 13:42 28.04.2026)
В Туапсе собрали более семи тысяч кубометров мазутных загрязнений

В Туапсе собрали 7,27 тысячи кубометров мазутных загрязнений

Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе
Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе
  • В Туапсе собрали более семи тысяч кубометров грунта, загрязненного мазутом, и водомазутной смеси.
СОЧИ, 28 апр — РИА Новости. Более семи тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси собрали в Туапсе в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Туапсе продолжают работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки беспилотников украинского режима. Уже собрали и вывезли 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Их собирают в специальные контейнеры", — говорится в Telegram-канале оперштаба региона.
