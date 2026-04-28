В Туапсе собрали более семи тысяч кубометров мазутных загрязнений

СОЧИ, 28 апр — РИА Новости. Более семи тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси собрали в Туапсе в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Туапсе продолжают работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки беспилотников украинского режима. Уже собрали и вывезли 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Их собирают в специальные контейнеры", — говорится в Telegram-канале оперштаба региона.