МЧС рассказало о последствиях циклона в трех регионах

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 2 тысяч деревьев повалено за два дня в Москве, Московской и Самарской областях в результате прохождения мощного циклона, повреждены 1070 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 70 тысяч человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.