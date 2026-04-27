Апрельский снегопад в Москве
10:01 27.04.2026 (обновлено: 10:43 27.04.2026)

Апрельский снегопад в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москву в конце апреля накрыл сильный снегопад.

© РИА Новости / Кирилл Зыков

За один день выпала половина месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В столичном регионе объявили оранжевый уровень опасности.

© РИА Новости / Максим Блинов

Снегопад уже привел к падению деревьев. По этой причине москвичей призвали не парковать машины рядом ними и не укрываться под ними.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Из-за непогоды в столице приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Также не получится взять напрокат автомобиль каршеринга с летней резиной.

© РИА Новости / Кирилл Зыков

Кроме того, снегопад нарушил график движения поездов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Синоптики прогнозируют усиление осадков и шквалистый ветер в ближайшее время, не исключена сухая гроза.

© РИА Новости / Максим Блинов

Снегопад ослабнет к вечеру, но сохранится и во вторник. Погода улучшится лишь в среду.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Непогоду принесли циклоны, которые гонят холодный воздух с северных морей, в основном с Баренцева моря.

© РИА Новости / Максим Блинов

Первого мая ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха прогреется до плюс шести градусов.

