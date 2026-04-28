Центробанк выжимает компромиссное решение для России

Восьмой раз подряд Банк России снизил ключевую ставку — теперь она не 15 процентов, а 14,5. Именно от нее зависит, подешевеет ли в банке кредит или ипотека, а также насколько выгодными будут банковские вклады.

Однако этого могло не произойти. Руководство Центробанка думало над тем, чтобы прервать цикл снижения и не предпринимать никаких шагов. В этом призналась Эльвира Набиуллина. Хотя если посмотреть на инфляцию (а именно ее показатели — главный ориентир для регулятора), то в последние две недели апреля цены перестали расти и инфляция была почти околонулевой. Годовая инфляция тоже уже довольно низкая — 5,7 процента. В 2022-м она была почти 12 процентов по году, а в 2024-м — почти десять. Однако уже в прошлом году ее удалось утихомирить до 5,59 процента.

Но регулятору этого недостаточно. Во-первых, ему не нравится, что инфляция так долго остается примерно на одном и том же уровне по году. Во-вторых, главная цель Центрального банка — это добиться четырехпроцентной инфляции, причем не разово, а именно вдолгую.

Путь к этому показателю тернист и гораздо более медленный, чем хотелось бы и рассчитывали аналитики Банка России. Поэтому ставку приходится снижать не спеша и очень аккуратно. Стоит напомнить, что последние пять раз регулятор решился снизить ставку лишь на минимальный шаг — по полпроцента.

Даже две недели околонулевой инфляции не убедили Центробанк в устойчивости тренда. Да, с начала года инфляция замедляется, но надолго ли? Регулятор боится, что любой сработавший проинфляционный фактор может отбросить ситуацию далеко назад. И таких факторов, из-за которых цены снова могут резко пойти вверх, — предостаточно.

Самый неожиданный, который сработал, — это война на Ближнем Востоке. Конфликт как будто далеко, однако логистический и энергетический кризис оказывает влияние на весь мир. Подорожали мировая логистика, фрахт судов, страхование, кроме нефти и газа, и другие товары типа угля, алюминия, гелия и много еще чего. Все это ведет к разгону мировой инфляции. Простой пример: перебои с поставкой удобрений ведут к низким урожаям и росту цен на продовольствие по всему миру. Или дефицит алюминия создает проблемы в автомобильной промышленности, себестоимость производства машин растет — и это перекладывается на плечи покупателей в виде роста цен в автосалонах. О проблемах и росте цен на бензин и авиатопливо уже можно и не говорить. И ездить, и летать, и перевозить любые товары любыми видами транспорта становится дороже. Все эти расходы перекладываются на кошельки покупателей.

Россия, с одной стороны, защищена лучше многих. У нас не только свои нефть и газ, но и собственные удобрения, алюминий и многое другое. Но мировая инфляция — штука несправедливая, и она распространяется на все страны через любые другие импортные товары. И с этим Центробанк ничего не может сделать. Только готовить план Б на случай затягивания ближневосточного кризиса, который означает сохранение ставки на высоком уровне.

Дров в топку подбрасывает еще и рубль. Дело в том, что ослабление рубля с лагом в несколько месяцев трансформируется в рост цен. В последнее время курс играет на стороне Центрального банка, но вдруг ситуация изменится? А с мая рубль может действительно начать слабеть, поскольку Минфин возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила. Однако в экспертном сообществе спорят о том, поддержит это рубль или, наоборот, ослабит его, потому что этот механизм может сработать по-разному в зависимости от ситуации на рынке и объема покупок-продаж валюты.

Есть и другие факторы, настораживающие регулятора. Тут и проинфляционные ожидания населения и бизнеса, которые все еще остаются высокими. И дефицит бюджета, который разными путями может способствовать разгону цен. Центробанку нужно помнить и о повышении тарифов ЖКХ с 1 октября.

Неудивительно, что Банк России думал о том, чтобы вообще не снижать ставку. Более того, Эльвира Набиуллина не скрывает, что это может произойти на любом другом заседании. Пока же эксперты ждут, что на следующем собрании в июне все еще можно рассчитывать на снижение ставки до 14 процентов, а уж потом может быть взята длительная пауза.

Центробанк старается усидеть на двух стульях. С одной стороны, упредить разгон инфляции. С другой — дать свежий глоток воздуха экономике через удешевление кредитных денег бизнесу. Дело в том, что рост экономики задыхается: в первом квартале ВВП снизился на полтора процента по сравнению с прошлогодним результатом. Согласно статистике, предпринимательская уверенность упала до худшего с 2006-го уровня, торговля в рознице замедляется, россияне резко сократили свои траты. Это то, что заставляет Банк России, стиснув зубы, все-таки снижать ключевую ставку хотя бы на полпроцента.