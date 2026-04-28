Пуртов рассказал о преимуществах покупки машино-мест на торгах в Москве

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал о процессе и преимуществах приобретения машино-мест на открытых аукционах, сообщает пресс-служба департамента.

Там отметили, что жители столицы могут приобрести на торгах машино-места на подземных автостоянках и в многоуровневых наземных паркингах. Собственное парковочное место — это круглосуточный доступ к стоянке. Не нужно подбирать время приезда с учетом активности других автомобилистов, а также тратить время на поиск свободного пространства.

"В первом квартале 2026 года машино-места стали самой востребованной недвижимостью на городских аукционах — на них пришлось две трети от общего числа ушедших с торгов объектов. Всего за этот период было реализовано 2,9 тысячи машино-мест. В среднем на один лот претендовали восемь человек", — сказал Пуртов, его слова приводит пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Крытое машино-место защитит автомобиль от непогоды, предотвратит коррозию металла, сократит время на прогрев двигателя, позволит реже пользоваться услугами автомойки. Кроме того, автовладельцу не придется чистить машину от снега, льда или листвы.

"Сейчас на открытых аукционах доступно около 3 тысяч машино-мест в разных районах Москвы — большая их часть расположена на подземных паркингах жилых домов. Их приобретают как для личного использования, так и в качестве инвестиционного актива", — подчеркнул Пуртов.

Участвовать в открытом аукционе может любой желающий. Однако некоторые лоты выставляются на торги по преимущественному праву. Воспользоваться им для покупки машино-места могут собственники квартир и проживающие по договорам социального найма в том доме, где расположена парковка. Если в период такой заявочной кампании подали только одну заявку, то лот реализуют без торгов по начальной цене. Если на место претендуют несколько желающих, проводится электронный аукцион, победителем которого становится участник, предложивший наибольшую цену.

Приобретение недвижимости через электронные торги помогает экономить время и гарантирует юридическую чистоту сделки. Чтобы приобрести интересующий объект, нужно воспользоваться Инвестиционным порталом Москвы, который служит витриной выставляемой на аукционы недвижимости.