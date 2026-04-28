Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терентьева родила второго ребенка - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Лыжные гонки
 
17:51 28.04.2026
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терентьева родила второго ребенка

© РИА Новости / Максим Богодвид
Наталья Терентьева
Наталья Терентьева. Архивное фото
  • Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева родила второго ребенка.
  • Вес новорожденного составляет 4,2 кг.
  • Наталья Терентьева и Александр Терентьев уже воспитывают дочь Василису.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева родила второго ребенка, сообщил в своем Telegram-канале ее супруг призер Олимпийских игр Александр Терентьев.
В ноябре Терентьева (в девичестве - Непряева) сообщила о беременности. Во вторник ее супруг опубликовал пост со словом "Ура" и эмодзи в виде сердечка. В комментариях лыжник добавил, что новорожденный весит 4,2 кг.
Пара уже воспитывает дочь Василису.
Терентьевой 30 лет. Она стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в эстафете. Также в активе спортсменки серебряная и две бронзовые медали Игр, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также победа в Кубке мира и на многодневке "Тур де Ски".
Терентьеву 26 лет. Он завоевал две бронзовые медали на Олимпиаде 2022 года.
