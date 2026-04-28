Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри в четвертом круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Синнера. Норри является 23-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 1 час 27 минут.
По данным сервиса Opta, Синнер стал третьим игроком, который смог одержать 25 побед подряд на турнирах серии "Мастерс" с момента введения этого формата в 1990 году. Ранее этого достижения достигали швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.
В четвертьфинале Синнер сыграет с победителем встречи между чехом Витом Копршивой и испанцем Рафаэлем Ходаром.
