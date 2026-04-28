Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Мадриде - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Теннис
 
13:47 28.04.2026 (обновлено: 14:03 28.04.2026)
Синнер обыграл Норри и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
  • Синнер обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счетом 6:2, 7:5.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри в четвертом круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Синнера. Норри является 23-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 1 час 27 минут.
По данным сервиса Opta, Синнер стал третьим игроком, который смог одержать 25 побед подряд на турнирах серии "Мастерс" с момента введения этого формата в 1990 году. Ранее этого достижения достигали швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.
В четвертьфинале Синнер сыграет с победителем встречи между чехом Витом Копршивой и испанцем Рафаэлем Ходаром.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Madrid Open
28 апреля 2026 • начало в 12:15
Завершен
Янник Синнер
2 : 06:27:5
Кэмерон Норри
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
