Чемпиона Европы по гребному спорту из России дисквалифицировали на два года

Шестилетнюю дисквалификацию получил бронзовый призер чемпионата Европы 2025 года по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 23 лет Басхан Саидов. Борец наказан за положительную допинг-пробу на кломифен, а также за фальсификацию или попытки фальсификации составляющей допинг-контроля.