Чемпиона Европы по гребному спорту из России дисквалифицировали на два года

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Чемпион Европы 2017 года по академической гребле Максим Телицын отстранен на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация отсчитывается с 20 ноября 2025 года. 35-летний Телицын отстранен за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении.
Шестилетнюю дисквалификацию получил бронзовый призер чемпионата Европы 2025 года по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 23 лет Басхан Саидов. Борец наказан за положительную допинг-пробу на кломифен, а также за фальсификацию или попытки фальсификации составляющей допинг-контроля.
На четыре года отстранен кикбоксер Михаил Иванов (метаболит дростанолона), на три - борец Георгий Джиоев (метаболит станозолола). Двухлетние дисквалификации получили представительница женской борьбы Тана Тюлюш (фуросемид) и самбист Иван Белкин (фуросемид). Каратистка Анна Родина (лигандрол) отстранена на 10 месяцев.