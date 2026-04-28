Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов - РИА Новости, 28.04.2026
08:34 28.04.2026
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов за сутки.
  • С начала апреля мессенджер заблокировал более 2 миллионов групп и каналов.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Telegram в первый день текущей недели заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов, этот круглый уровень мессенджер превысил впервые с середины месяца, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, по итогам понедельника мессенджер заблокировал 105 491 групп и каналов, уровень блокировки выше 100 тысяч за сутки был превышен впервые с 16 апреля, в тот день их количество составило 104 437.
С начала апреля мессенджер заблокировал 2 364 967 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - 14 357.
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 13 705 073, из них 64 933 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
