Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов

Краткий пересказ от РИА ИИ Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов за сутки.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Telegram в первый день текущей недели заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов, этот круглый уровень мессенджер превысил впервые с середины месяца, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, по итогам понедельника мессенджер заблокировал 105 491 групп и каналов, уровень блокировки выше 100 тысяч за сутки был превышен впервые с 16 апреля, в тот день их количество составило 104 437.

С начала апреля мессенджер заблокировал 2 364 967 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - 14 357.

С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 13 705 073, из них 64 933 сообществ, "связанных с терроризмом".

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.