Первый рейс ускоренного поезда "Таврия" в Крым отправился из Москвы - РИА Новости, 28.04.2026
15:23 28.04.2026
Первый рейс ускоренного поезда "Таврия" в Крым отправился из Москвы

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый рейс ускоренного пассажирского поезда "Таврия" №17/18 в Симферополь отправился с Казанского вокзала в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд будет следовать по маршруту Москва - Симферополь и до первой остановки на Крымском полуострове в Керчи он будет доезжать всего за сутки. Время в пути до Симферополя составит 29 часов 40 минут. Обратный путь до Москвы ускоренный состав преодолеет еще быстрее – за 29 часов 14 минут.
По данным перевозчика, до конца мая он будет курсировать ежедневно, затем три раза в четыре дня. Маршрут пройдет через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.
В составе поезда №17/18 насчитывается 18 вагонов из собственного парка компании "Гранд Сервис Экспресс" в фирменной ливрее "Таврии". Так, 13 современных купейных вагонов, вагон СВ, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, два плацкартных вагона и новый вагон-ресторан. Все купейные вагоны (включая штабной) оснащены душем.
Пассажиры ускоренного поезда смогут воспользоваться новыми услугами, например, арендовать настольные игры у проводника своего вагона и подключить кинотеатр в купе.
Это второй "быстрый" поезд в Крым компании "Гранд Сервис Экспресс" после фирменного № 28/27 "Таврия Экспресс". Этот состав курсирует по маршруту Москва - Симферополь ежедневно, а время в пути составляет 27 часов 25 минут в Крым и 27 часов 45 минут в обратном направлении.
Гендиректор компании Александр Ганов в интервью РИА Новости в начале декабря сообщал о планах по созданию такого ускоренного поезда по аналогии со своим флагманским экспрессом и введению его в расписание летом 2026 года.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
