Первый рейс ускоренного поезда "Таврия" в Крым отправился из Москвы

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый рейс ускоренного пассажирского поезда "Таврия" №17/18 в Симферополь отправился с Казанского вокзала в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Пассажиры ускоренного поезда смогут воспользоваться новыми услугами, например, арендовать настольные игры у проводника своего вагона и подключить кинотеатр в купе.

Гендиректор компании Александр Ганов в интервью РИА Новости в начале декабря сообщал о планах по созданию такого ускоренного поезда по аналогии со своим флагманским экспрессом и введению его в расписание летом 2026 года.