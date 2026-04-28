Набиуллина рассказала, как ЦБ принимает решение по ставке - РИА Новости, 28.04.2026
11:25 28.04.2026 (обновлено: 11:26 28.04.2026)
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что решение по ключевой ставке принимается на основе прогноза, который уточняется четыре раза в год.
  • Перед заседанием совета директоров проходит совещание, на котором обсуждаются предпосылки, прогнозы и параметры, влияющие на решение по ставке.
  • Эксперты ЦБ делают расчеты на основе моделей, также проводятся совещания с территориальными подразделениями и опросы бизнеса.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала об этапах и механизмах принятия решения по ключевой ставке.
"Собираемся восемь раз в год, и через раз у нас так называемое опорное заседание, мы уточняем прогноз. То есть четыре раза в год мы уточняем прогноз, потому что решение делаем на базе прогноза", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите".
Набиуллина уточнила, что ключевая ставка влияет на инфляцию через несколько кварталов. "Важность прогноза здесь тяжело переоценить", - добавила она.
Затем, по ее словам, примерно за три недели до заседания совета директоров проходит совещание. "Мы обсуждаем предпосылки, прогнозы, что мы должны заложить с точки зрения внешних условий, той же цены на нефть, какие мы учитываем иные параметры, в том числе по внутреннему состоянию", - сообщила глава ЦБ.
Потом эксперты Банка России на основе моделей делают расчеты. "И у нас есть целая неделя, когда мы обсуждаем. То есть, не только когда совет директоров происходит. А начинается с двух докладов: департамента денежно-кредитной политики, и у нас альтернативный взгляд у департамента исследования и прогнозирования… У них несколько разные модели", - уточнила Набиуллина.
Затем, продолжила глава регулятора, проходят совещания с территориальными подразделениями ЦБ. "В следующий день мы выслушиваем всех руководителей наших территориальных учреждений - восьми. Потому что их задача - тоже между заседанием совета директоров анализировать, что происходит в экономиках регионов. Они очень активно встречаются с бизнесом", - добавила она.
Набиуллина также отметила важность для ЦБ мнения бизнеса. "Кроме того, у нас один из самых больших опросов бизнеса в стране. Мы практически каждый месяц, перед заседанием совета директоров, опрашиваем 15 тысяч компаний по стране разных: малых, средних, из разных отраслей", - уточнила глава ЦБ.
Она также отметила, что после этого несколько дней в Банке России идут дискуссии. "Когда у нас не опорный - так называем раунд, - и когда опорный, мы сравниваем, что происходило по факту и сравниваем с теми ожиданиями, прогнозами, которые у нас были. Что пошло не так: либо мы ошиблись где-то в оценках..., нужно подкорректировать, и либо факты какие-то случились. Ну то есть это вот такой процесс", - подытожила Набиуллина.
