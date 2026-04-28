Набиуллина рассказала, как ЦБ принимает решение по ставке

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что решение по ключевой ставке принимается на основе прогноза, который уточняется четыре раза в год.

Перед заседанием совета директоров проходит совещание, на котором обсуждаются предпосылки, прогнозы и параметры, влияющие на решение по ставке.

Эксперты ЦБ делают расчеты на основе моделей, также проводятся совещания с территориальными подразделениями и опросы бизнеса.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала об этапах и механизмах принятия решения по ключевой ставке.

"Собираемся восемь раз в год, и через раз у нас так называемое опорное заседание, мы уточняем прогноз. То есть четыре раза в год мы уточняем прогноз, потому что решение делаем на базе прогноза", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите".

Набиуллина уточнила, что ключевая ставка влияет на инфляцию через несколько кварталов. "Важность прогноза здесь тяжело переоценить", - добавила она.

Затем, по ее словам, примерно за три недели до заседания совета директоров проходит совещание. "Мы обсуждаем предпосылки, прогнозы, что мы должны заложить с точки зрения внешних условий, той же цены на нефть, какие мы учитываем иные параметры, в том числе по внутреннему состоянию", - сообщила глава ЦБ

Потом эксперты Банка России на основе моделей делают расчеты. "И у нас есть целая неделя, когда мы обсуждаем. То есть, не только когда совет директоров происходит. А начинается с двух докладов: департамента денежно-кредитной политики, и у нас альтернативный взгляд у департамента исследования и прогнозирования… У них несколько разные модели", - уточнила Набиуллина.

Затем, продолжила глава регулятора, проходят совещания с территориальными подразделениями ЦБ. "В следующий день мы выслушиваем всех руководителей наших территориальных учреждений - восьми. Потому что их задача - тоже между заседанием совета директоров анализировать, что происходит в экономиках регионов. Они очень активно встречаются с бизнесом", - добавила она.

Набиуллина также отметила важность для ЦБ мнения бизнеса. "Кроме того, у нас один из самых больших опросов бизнеса в стране. Мы практически каждый месяц, перед заседанием совета директоров, опрашиваем 15 тысяч компаний по стране разных: малых, средних, из разных отраслей", - уточнила глава ЦБ.