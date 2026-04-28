05:08 28.04.2026
Продавец кукурузы в Стамбуле внезапно стал местной достопримечательностью

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продавец кукурузы и жареных каштанов по имени Темель стал популярной достопримечательностью в Стамбуле.
  • У Темеля почти 850 тысяч подписчиков в Instagram, и его популярность особенно высока среди иностранных туристок.
  • Кукурузу Темель продает по 140 лир за штуку, что вдвое дороже, чем у конкурентов в центре Стамбула.
СТАМБУЛ, 28 апр - РИА Новости. Обычный продавец кукурузы превратился из интернет-феномена в местную достопримечательность в Стамбуле - несмотря на завышенные цены, каждый вечер вокруг его тележки наблюдается толпа, в основном состоящая из иностранных туристок, передает корреспондент РИА Новости.
Продавец кукурузы и жареных каштанов Темель обрел "вирусную" популярность этой весной, в основном среди иностранных туристок, характеризующих его как "красавчика". У Темеля почти 850 тысяч подписчиков в Instagram*, время от времени он выходит в прямой эфир в TikTok, где фанатки шлют ему подарки. Как выяснило РИА Новости, одно из узбекских турагентств даже рекламирует фотографией Темеля "кукурузный тур в Стамбул от 530 долларов".
Темель появляется на причале Каракей в центре Стамбула, как правило, к вечеру, днем в будни тележка без его присутствия не пользуется особым успехом. Вечером в пятницу удалось насчитать порядка 50-60 человек в неуменьшающейся толпе, мешающей проходу туристов и местных жителей к ресторанам и паромам. Граждане Турции среди фотографирующихся и покупающих кукурузу замечены не были.
"Я приехала сюда отдыхать, но раз уж здесь такая достопримечательность - решила приехать познакомиться с таким милым мальчиком. Кукуруза шикарная", - рассказала РИА Новости Алиса из Казани, сфотографировавшаяся с Темелем.
Ее подруга Ирина, тем не менее, рассказала, что она не в восторге от Темеля и не понимает причин его успеха.
Девушки из Казахстана рассказали РИА Новости, что приехали в Стамбул не только из-за Темеля, но заранее планировали поход к нему с целью сфотографироваться.
У коллег Темель не вызывает особого восторга. Несколько опрошенных РИА Новости продавцов кукурузы в центре Стамбула прекрасно знают о его популярности, но употребили слово "невоспитанный" в его отношении. Сотрудники ресторанов "Одесса" и "Бабушка и дедушка" с вывесками на русском языке, расположенных прямо напротив тележки Темеля, высказали недовольство постоянной толпой, собирающейся вокруг продавца кукурузы.
Вареную кукурузу Темель и его помощники продают по 140 лир за штуку (3,1 доллара), что ровно вдвое дороже стоимости кукурузы у конкурентов в центре и почти в три раза дороже, чем у продавцов на окраинах Стамбула. В непосредственной близости от Темеля продавцов кукурузы и каштанов попросту нет, хотя, как правило, для Стамбуле это крайне несвойственно.
Каштаны Темель продает по 120 лир (2,7 доллара) за 100 граммов и 240 лир за 200 граммов - в 1,2 раза дороже, чем у конкурентов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
