Британский посол заявил об особых отношениях США и Израиля, пишет FT - РИА Новости, 28.04.2026
18:00 28.04.2026
Британский посол заявил об особых отношениях США и Израиля, пишет FT

FT: посол Британии Тернер заявил об особых отношениях США с Израилем

© AP Photo / Julio Cortez — Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский посол в США Кристиан Тернер заявил, что "особые отношения" у Соединенных Штатов сохраняются только с Израилем, а не с Великобританией.
  • Тернер назвал термин "особые отношения" анахронизмом, который описывает скорее историю, нежели настоящее положение дел.
ЛОНДОН, 28 апр - РИА Новости. Британский посол в США Кристиан Тернер заявил, что "особые отношения" у Соединенных Штатов сохраняются только с Израилем, но не с Великобританией, пишет газета Financial Times со ссылкой на запись разговора дипломата со студентами.
Отношения Лондона и Вашингтона принято называть "особыми". Однако Тернер на встрече с британскими студентами в феврале назвал этот термин анахронизмом, который описывает скорее историю, нежели настоящее положение дел.
"Я думаю, что, вероятно, есть одна страна, у которой особые отношения с Соединенными Штатами, и это, вероятно, Израиль", - цитирует газета дипломата.
Посол также раскритиковал власти США за то, что соучастники преступлений финансиста Джеффри Эпштейна не были наказаны, отметив, что в Британии многие чиновники поплатились за связи с Эпштейном своей карьерой. В частности, в отставку ушел Питер Мандельсон, предшественник Тернера на посту посла в Вашингтоне.
"Многих ли американцев вызвали для дачи показаний перед конгрессом? Хотя в досье Эпштейна указано, что очень высокопоставленные люди, политики, бизнесмены, в том числе Билл Гейтс, тесно связаны с Эпштейном", - цитирует газета дипломата.
В британском МИД прокомментировали слова Тернера, заявив, что они были произнесены в неофициальной обстановке и не отражают позицию Лондона.
