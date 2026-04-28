Британский посол заявил об особых отношениях США и Израиля, пишет FT

ЛОНДОН, 28 апр - РИА Новости. Британский посол в США Кристиан Тернер заявил, что "особые отношения" у Соединенных Штатов сохраняются только с Израилем, но не с Великобританией, пишет газета Financial Times со ссылкой на запись разговора дипломата со студентами.
Отношения Лондона и Вашингтона принято называть "особыми". Однако Тернер на встрече с британскими студентами в феврале назвал этот термин анахронизмом, который описывает скорее историю, нежели настоящее положение дел.
"Я думаю, что, вероятно, есть одна страна, у которой особые отношения с Соединенными Штатами, и это, вероятно, Израиль", - цитирует газета дипломата.
Посол также раскритиковал власти США за то, что соучастники преступлений финансиста Джеффри Эпштейна не были наказаны, отметив, что в Британии многие чиновники поплатились за связи с Эпштейном своей карьерой. В частности, в отставку ушел Питер Мандельсон, предшественник Тернера на посту посла в Вашингтоне.
"Многих ли американцев вызвали для дачи показаний перед конгрессом? Хотя в досье Эпштейна указано, что очень высокопоставленные люди, политики, бизнесмены, в том числе Билл Гейтс, тесно связаны с Эпштейном", - цитирует газета дипломата.
В британском МИД прокомментировали слова Тернера, заявив, что они были произнесены в неофициальной обстановке и не отражают позицию Лондона.