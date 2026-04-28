Бойцы "Севера" уничтожили свыше 300 БПЛА ВСУ за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 28.04.2026
Бойцы "Севера" уничтожили свыше 300 БПЛА ВСУ за неделю

МО: мобильные огневые группы "Севера" уничтожили свыше 300 БПЛА ВСУ за неделю

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
  • Мобильные огневые группы группировки войск "Север" уничтожили более трехсот украинских беспилотников за период с 20 по 26 апреля.
  • Беспилотники были уничтожены в Сумской и Харьковской областях.
КУРСК, 28 апр - РИА Новости. Более трехсот украинских беспилотников уничтожили мобильные огневые группы группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях за период с 20 по 26 апреля, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
"Мобильные огневые группы группировки войск "Север" с 20 по 26 апреля уничтожили свыше трёхсот беспилотных летательных аппаратов противника в Сумской и Харьковской областях... Эти меры предпринимаются с целью предотвращения несанкционированного проникновения БПЛА на территорию Российской Федерации, что является важным элементом комплексной системы противовоздушной обороны и обеспечения национальной безопасности", - сообщили агентству в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что мобильные огневые группы группировки войск "Север" ежедневно осуществляют эффективную нейтрализацию беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине · Безопасность · Харьковская область · Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) · Вооруженные силы Украины
 
 
