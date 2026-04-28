Бойцы "Севера" уничтожили свыше 300 БПЛА ВСУ за неделю

КУРСК, 28 апр - РИА Новости. Более трехсот украинских беспилотников уничтожили мобильные огневые группы группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях за период с 20 по 26 апреля, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
"Мобильные огневые группы группировки войск "Север" с 20 по 26 апреля уничтожили свыше трёхсот беспилотных летательных аппаратов противника в Сумской и Харьковской областях... Эти меры предпринимаются с целью предотвращения несанкционированного проникновения БПЛА на территорию Российской Федерации, что является важным элементом комплексной системы противовоздушной обороны и обеспечения национальной безопасности", - сообщили агентству в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что мобильные огневые группы группировки войск "Север" ежедневно осуществляют эффективную нейтрализацию беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
