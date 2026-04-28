Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 28.04.2026
Шпажистка Рустамова стала чемпионкой России по фехтованию в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
Анастасия Рустамова
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Анастасия Рустамова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анастасия Рустамова стала победительницей соревнований шпажисток на чемпионате России по фехтованию.
  • В финале Рустамова одолела Кристину Ясинскую со счетом 15:8.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Анастасия Рустамова стала победительницей соревнований шпажисток на чемпионате России по фехтованию, который проходит в Казани.
В финале соревнований Рустамова одолела Кристину Ясинскую со счетом 15:8. Бронзовые медали завоевали Екатерина Тарасова и Виктория Анфиногенова.
Чемпионат России по фехтованию завершится 29 апреля.
Фехтование. Шпага - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
27 апреля, 19:45
 
СпортРоссияКазаньЧемпионат России по фехтованиюФехтование
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала