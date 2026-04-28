Шпажистка Рустамова стала чемпионкой России по фехтованию

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Анастасия Рустамова стала победительницей соревнований шпажисток на чемпионате России по фехтованию, который проходит в Казани.
В финале соревнований Рустамова одолела Кристину Ясинскую со счетом 15:8. Бронзовые медали завоевали Екатерина Тарасова и Виктория Анфиногенова.
Чемпионат России по фехтованию завершится 29 апреля.
