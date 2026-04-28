Рейтинг@Mail.ru
Криштиану Роналду вряд ли станет президентом Португалии, считает аналитик - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:50 28.04.2026 (обновлено: 00:51 28.04.2026)
Криштиану Роналду вряд ли станет президентом Португалии, считает аналитик

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальский аналитик Алешандри Геррейру считает, что Криштиану Роналду едва ли станет участвовать в выборах президента Португалии в 2031 году.
  • Аналитик отметил, что Роналду посетил Белый дом в составе делегации Саудовской Аравии, а не как частное лицо, и это в Португалии восприняли негативно.
  • По мнению Геррейру, шансы Роналду в президентской гонке были бы невелики, так как португальцы понимают, что он не разобрался бы в политических реалиях.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Португальский футболист Криштиану Роналду едва ли станет участвовать в выборах президента Португалии в 2031 году или тем более одержит победу на них, несмотря на спекуляции на эту тему, высказал мнение в разговоре с РИА Новости португальский аналитик Алешандри Геррейру.
В 2025 году Роналду посетил Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Тот впоследствии восторженно отозвался о футболисте, а также поинтересовался у бывшего тогда президентом Португалии Марселу Ребелу ди Созы, выиграл бы он выборы у Роналду. После этого в ряде СМИ Португалии заговорили о перспективах участия Роналду в президентских выборах 2031 года и даже шансах футболиста на победу на них.
"Не думаю, что это возможно, даже если у него и были бы такие амбиции. Важно отметить, что он посетил Белый дом в составе делегации Саудовской Аравии, а не как частное лицо, что в Португалии плохо восприняли - вместо продвижения кубка мира, который в 2030 (году - ред.) разделят Португалия, Испания и Марокко, Роналду помогал Саудовской Аравии", - сказал Геррейру.
По его оценке, шансы Роналду в президентской гонке были бы невелики и по другой причине. Португальцы понимают, что он легендарен как футболист, но не разобрался бы в политических реалиях, учитывая многолетнее проживание за границей.
"Однако я не исключаю, что через год будет другая ситуация", - добавил собеседник агентства.
Через год, в середине 2027 года, истекает срок действия контракта Роналду с футбольным клубом "Аль-Наср" в Саудовской Аравии.
ФутболПортугалияКриштиану РоналдуМарселу Ребелу ди СозаАль-НасрДональд ТрампСаудовская АравияСША
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала