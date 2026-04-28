Криштиану Роналду вряд ли станет президентом Португалии, считает аналитик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальский аналитик Алешандри Геррейру считает, что Криштиану Роналду едва ли станет участвовать в выборах президента Португалии в 2031 году.
- Аналитик отметил, что Роналду посетил Белый дом в составе делегации Саудовской Аравии, а не как частное лицо, и это в Португалии восприняли негативно.
- По мнению Геррейру, шансы Роналду в президентской гонке были бы невелики, так как португальцы понимают, что он не разобрался бы в политических реалиях.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Португальский футболист Криштиану Роналду едва ли станет участвовать в выборах президента Португалии в 2031 году или тем более одержит победу на них, несмотря на спекуляции на эту тему, высказал мнение в разговоре с РИА Новости португальский аналитик Алешандри Геррейру.
В 2025 году Роналду посетил Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Тот впоследствии восторженно отозвался о футболисте, а также поинтересовался у бывшего тогда президентом Португалии Марселу Ребелу ди Созы, выиграл бы он выборы у Роналду. После этого в ряде СМИ Португалии заговорили о перспективах участия Роналду в президентских выборах 2031 года и даже шансах футболиста на победу на них.
"Не думаю, что это возможно, даже если у него и были бы такие амбиции. Важно отметить, что он посетил Белый дом в составе делегации Саудовской Аравии, а не как частное лицо, что в Португалии плохо восприняли - вместо продвижения кубка мира, который в 2030 (году - ред.) разделят Португалия, Испания и Марокко, Роналду помогал Саудовской Аравии", - сказал Геррейру.
По его оценке, шансы Роналду в президентской гонке были бы невелики и по другой причине. Португальцы понимают, что он легендарен как футболист, но не разобрался бы в политических реалиях, учитывая многолетнее проживание за границей.
"Однако я не исключаю, что через год будет другая ситуация", - добавил собеседник агентства.
Через год, в середине 2027 года, истекает срок действия контракта Роналду с футбольным клубом "Аль-Наср" в Саудовской Аравии.
