Криштиану Роналду вряд ли станет президентом Португалии, считает аналитик

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Португальский футболист Криштиану Роналду едва ли станет участвовать в выборах президента Португалии в 2031 году или тем более одержит победу на них, несмотря на спекуляции на эту тему, высказал мнение в разговоре с РИА Новости португальский аналитик Алешандри Геррейру.

"Не думаю, что это возможно, даже если у него и были бы такие амбиции. Важно отметить, что он посетил Белый дом в составе делегации Саудовской Аравии , а не как частное лицо, что в Португалии плохо восприняли - вместо продвижения кубка мира, который в 2030 (году - ред.) разделят Португалия, Испания Марокко , Роналду помогал Саудовской Аравии", - сказал Геррейру.

По его оценке, шансы Роналду в президентской гонке были бы невелики и по другой причине. Португальцы понимают, что он легендарен как футболист, но не разобрался бы в политических реалиях, учитывая многолетнее проживание за границей.

"Однако я не исключаю, что через год будет другая ситуация", - добавил собеседник агентства.