Футболисты ЮФЛ и Молодежной лиги приняли участие в "Диктанте Победы"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Порядка двух с половиной тысяч игроков, выступающих в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) и Молодежной футбольной лиге (МФЛ) приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
"24 апреля 2,5 тысяч игроков из 75 команд детско-юношеских спортивных школ и академий Дальнего Востока, Сибири, Приволжья, Поволжья, Северо-Западного, Центрального и Южного регионов прошли тесты, где ответили на 25 вопросов о ключевых событиях и героях Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе РФС.
Партия "Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года. В 2026 году "Диктант Победы" проходит более чем на 37 тысячах площадок, из них 250 - за рубежом. В этом году впервые "Диктант Победы" пишут в Южном Судане и Гане, для зарубежных участников бланки переведены на 10 языков.