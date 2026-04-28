Рейтинг@Mail.ru
Футболисты ЮФЛ и Молодежной лиги приняли участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:13 28.04.2026
Футболисты ЮФЛ и Молодежной лиги приняли участие в "Диктанте Победы"

© РИА Новости / Артем Кулекин | Всероссийская акция "Диктант Победы"
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Всероссийская акция "Диктант Победы". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка двух с половиной тысяч игроков Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и Молодежной футбольной лиги (МФЛ) приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы".
  • Юные футболисты из 52 регионов России написали "Диктант Победы", ответив на 25 вопросов о ключевых событиях и героях Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Порядка двух с половиной тысяч игроков, выступающих в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) и Молодежной футбольной лиге (МФЛ) приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Юные футболисты из 52 регионов России написали "Диктант Победы" на тему событий Великой Отечественной войны, которая является частью мемориальной программы РФС "Одна на всех: команда, Родина, Победа".
"24 апреля 2,5 тысяч игроков из 75 команд детско-юношеских спортивных школ и академий Дальнего Востока, Сибири, Приволжья, Поволжья, Северо-Западного, Центрального и Южного регионов прошли тесты, где ответили на 25 вопросов о ключевых событиях и героях Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе РФС.
Партия "Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года. В 2026 году "Диктант Победы" проходит более чем на 37 тысячах площадок, из них 250 - за рубежом. В этом году впервые "Диктант Победы" пишут в Южном Судане и Гане, для зарубежных участников бланки переведены на 10 языков.
ФутболСпортРоссияДальний ВостокПоволжьеЕдиная РоссияРоссийский футбольный союз (РФС)Диктант Победы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала