Футболисты ЮФЛ и Молодежной лиги приняли участие в "Диктанте Победы"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Порядка двух с половиной тысяч игроков, выступающих в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) и Молодежной футбольной лиге (МФЛ) приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).