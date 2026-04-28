Сотников из "КАМАЗ-мастер" стал победителем этапа ЧР по ралли-рейдам
19:38 28.04.2026 (обновлено: 19:40 28.04.2026)
Сотников из "КАМАЗ-мастер" стал победителем этапа ЧР по ралли-рейдам

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Дмитрия Сотникова и Руслана Ахмадеева
Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Дмитрия Сотникова и Руслана Ахмадеева. Архивное фото
  • Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл первый этап чемпионата России по ралли-рейдам — баху «Золото кагана».
  • В генеральной классификации победу одержал Дмитрий Сотников со временем 8 часов 25 минут 22 секунды.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-мастер" выиграл первый этап чемпионата России по ралли-рейдам — баху "Золото кагана" в Астраханской области.
Участники проехали заключительный, четвертый спецучасток протяженностью 250 км во вторник, три первых места заняли экипажи "КАМАЗ-мастер". Победу одержал Эдуард Николаев (2 часа 10 минут 17 секунд), вторым финишировал Богдан Каримов (отставание - 1 минута 35 секунд), третьим стал Сотников (+4.46).
Сотников выиграл генеральную классификацию со временем 8 часов 25 минут 22 секунды. Второе место занял Каримов (+1.49), тройку замкнул экипаж Сергея Вязовича из "МАЗ-Спортавто" (+4.26).
