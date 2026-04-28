Путин попросил правоохранителей учитывать особые условия работы властей - РИА Новости, 28.04.2026
21:54 28.04.2026
Путин попросил правоохранителей учитывать особые условия работы местных властей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин попросил правоохранителей учитывать особые условия работы местных органов власти и действовать аккуратно.
  • Он отметил необходимость стремиться к полному исполнению требований закона, но при этом руководствоваться реальной обстановкой, а не формальным подходом.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правоохранителей учитывать особые условия работы местных органов власти и действовать в отношении них аккуратно, учитывая реальное положение регионов и муниципалитетов.
Глава государства во вторник собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих выборах в РФ, в котором приняли участие руководители правоохранительных органов.
"Что касается органов власти на местах, в муниципалитетах и регионах - прошу правоохранителей учитывать, что они работают в особых условиях. А значит, нужно действовать крайне аккуратно, ответственно, учитывать реальное положение дел, включая финансовое положение регионов и муниципалитетов", - сказал Путин.
Он отметил, что "не все их обязательства, к сожалению, сейчас выполняются в полном объеме".
"Собственно говоря, так и раньше частенько бывало, но сейчас все-таки ситуация особенная", - добавил президент.
Глава государства указал, что "порядок должен быть" и нужно стремиться к полному исполнению всех требований закона, но нельзя в работе с местными властями ограничиваться исключительно предупреждениями и предписаниями. По его словам, необходимо руководствоваться не формальным подходом, а реальной обстановкой.
"При этом, конечно, прошу вас, анализируя ситуацию и не скатываясь в этот формализм, все-таки анализировать ситуацию и предлагать, если это требуется, вносить какие-то изменения в нормативную базу, чтобы наши реальные действия соответствовали и закону, и подзаконным актам", - обратился Путин к участникам совещания.
