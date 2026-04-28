Путин попросил правоохранителей учитывать особые условия работы властей

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин попросил правоохранителей учитывать особые условия работы местных органов власти и действовать аккуратно.

Он отметил необходимость стремиться к полному исполнению требований закона, но при этом руководствоваться реальной обстановкой, а не формальным подходом.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правоохранителей учитывать особые условия работы местных органов власти и действовать в отношении них аккуратно, учитывая реальное положение регионов и муниципалитетов.

Глава государства во вторник собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих выборах в РФ , в котором приняли участие руководители правоохранительных органов.

"Что касается органов власти на местах, в муниципалитетах и регионах - прошу правоохранителей учитывать, что они работают в особых условиях. А значит, нужно действовать крайне аккуратно, ответственно, учитывать реальное положение дел, включая финансовое положение регионов и муниципалитетов", - сказал Путин

Он отметил, что "не все их обязательства, к сожалению, сейчас выполняются в полном объеме".

"Собственно говоря, так и раньше частенько бывало, но сейчас все-таки ситуация особенная", - добавил президент.

Глава государства указал, что "порядок должен быть" и нужно стремиться к полному исполнению всех требований закона, но нельзя в работе с местными властями ограничиваться исключительно предупреждениями и предписаниями. По его словам, необходимо руководствоваться не формальным подходом, а реальной обстановкой.