Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 28.04.2026 (обновлено: 18:26 28.04.2026)
Президент Республики Конго прибыл в Москву на переговоры с Путиным

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл с государственным визитом в Москву.
  • В среду ожидаются переговоры президента Республики Конго с президентом России Владимиром Путиным.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл с государственным визитом в Москву, где в среду ожидаются его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа самолета выстроился почетный караул, а прибывшего лидера встретил вице-премьер России Александр Новак.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в среду пройдут переговоры Путина и Сассу-Нгессо, который посетит РФ с госвизитом. Лидеры обсудят дальнейшее развитие связей стран в разных областях, а также международную и региональную повестку.
МоскваРеспублика КонгоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала