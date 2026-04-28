Президент Республики Конго прибыл в Москву на переговоры с Путиным

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл с государственным визитом в Москву, где в среду ожидаются его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа самолета выстроился почетный караул, а прибывшего лидера встретил вице-премьер России Александр Новак.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в среду пройдут переговоры Путина и Сассу-Нгессо, который посетит РФ с госвизитом. Лидеры обсудят дальнейшее развитие связей стран в разных областях, а также международную и региональную повестку.