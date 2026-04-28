Путин проведет встречу с Мурашко

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник глава государства также поздравит медиков с Днем работника скорой помощи и по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах РФ.