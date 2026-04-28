Путин поздравил участников "Дороги на Ялту" с наступающим Днем Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин поздравил участников фестиваля "Дорога на Ялту" с наступающим Днем Победы.

Первый конкурсный день VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту" прошел в концертном зале "Моссовет", где вокалисты из 15 стран исполнили советские песни о Великой Отечественной войне.

Президент отметил, что проект объединил артистов из многих стран и имеет свои традиции.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей VIII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" с наступающим Днём Победы, отметив, что творческий проект обрёл свои традиции и объединил артистов из многих стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Поприветствовав участников, глава государства подчеркнул, что фестиваль обрёл свои традиции и преданных поклонников, объединил начинающих и известных артистов из многих стран, для которых священна память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войн. Песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языках мира, передают чувства каждого, кто боролся тогда за победу и сокрушил нацизм. Композиции выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам родины, служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой.

"Рассчитываю, что "Дорога на Ялту" пройдёт с успехом, сплотит представителей разных народов и культур вокруг высоких духовных, нравственных ценностей, а популярность фестиваля, его просветительское и гуманитарное значение и впредь будут только возрастать", - добавил президент.

Путин также пожелал участникам всего наилучшего и поздравляю с наступающим праздником – Днём Победы.