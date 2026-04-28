Путин поздравил участников "Дороги на Ялту" с наступающим Днем Победы

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 28.04.2026 (обновлено: 12:44 28.04.2026)
Путин поздравил участников фестиваля "Дорога на Ялту" с наступающим Днем Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил участников фестиваля "Дорога на Ялту" с наступающим Днем Победы.
  • Первый конкурсный день VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту" прошел в концертном зале "Моссовет", где вокалисты из 15 стран исполнили советские песни о Великой Отечественной войне.
  • Президент отметил, что проект объединил артистов из многих стран и имеет свои традиции.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей VIII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" с наступающим Днём Победы, отметив, что творческий проект обрёл свои традиции и объединил артистов из многих стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Поприветствовав участников, глава государства подчеркнул, что фестиваль обрёл свои традиции и преданных поклонников, объединил начинающих и известных артистов из многих стран, для которых священна память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войн. Песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языках мира, передают чувства каждого, кто боролся тогда за победу и сокрушил нацизм. Композиции выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам родины, служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой.
"Рассчитываю, что "Дорога на Ялту" пройдёт с успехом, сплотит представителей разных народов и культур вокруг высоких духовных, нравственных ценностей, а популярность фестиваля, его просветительское и гуманитарное значение и впредь будут только возрастать", - добавил президент.
Путин также пожелал участникам всего наилучшего и поздравляю с наступающим праздником – Днём Победы.
Первый конкурсный день VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту" прошел в пятницу в концертном зале "Моссовет". Вокалисты из 15 стран исполнили советские песни о Великой Отечественной войне на родных языках.
РоссияВладимир ПутинОбществоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала