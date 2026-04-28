В Кемеровской области СК начал проверку после видео с конфликтом на уроке

КЕМЕРОВО, 28 апр – РИА Новости. Следователь СК в Междуреченске Кемеровской области начал доследственную проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлен конфликт между учителем и учеником во время урока, сообщает пресс-служба ведомства.

На видео, размещенном в соцсетях, запечатлено, как на уроке учитель пытается вытолкать ученика из класса. Мальчик оказывает сопротивление и тоже с силой толкает преподавателя в грудь. В коридоре между ними начинается потасовка. По информации местного Telegram-канала, ученик две недели назад оскорбил учителя, из-за чего педагог не пускал его в класс, что и стало причиной конфликта.