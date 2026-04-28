В Кемеровской области СК начал проверку после видео с конфликтом на уроке - РИА Новости, 28.04.2026
09:56 28.04.2026
В Кемеровской области СК начал проверку после видео с конфликтом на уроке

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Междуреченске Кемеровской области СК начал доследственную проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлен конфликт между учителем и учеником.
  • На видео учитель пытается вытолкать ученика из класса, между ними начинается потасовка.
  • Проверка организована по статьям 293 УК РФ (халатность) и 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
КЕМЕРОВО, 28 апр – РИА Новости. Следователь СК в Междуреченске Кемеровской области начал доследственную проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлен конфликт между учителем и учеником во время урока, сообщает пресс-служба ведомства.
На видео, размещенном в соцсетях, запечатлено, как на уроке учитель пытается вытолкать ученика из класса. Мальчик оказывает сопротивление и тоже с силой толкает преподавателя в грудь. В коридоре между ними начинается потасовка. По информации местного Telegram-канала, ученик две недели назад оскорбил учителя, из-за чего педагог не пускал его в класс, что и стало причиной конфликта.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
СК возбудил дело после падения дерева на рабочего в Самарской области
Вчера, 20:27
"В ходе мониторинга средств массовой информации и соцмедиа выявлено сообщение и видеозапись о том, что в помещении класса одного из образовательных учреждений города Междуреченска преподаватель совершил противоправные действия в отношении ученика шестого класса. В следственном управлении СК… по Кемеровской области… по данному факту организовано проведение доследственной проверки по статьям 293 УК РФ (халатность) и 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", – говорится в сообщении.
Следствие проводит комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Валерия Белова - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
СК будет расследовать смерть волонтера, на которую натравили собаку в Омске
24 апреля, 21:44
 
ПроисшествияКемеровская областьМеждуреченскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
