В Кемеровской области СК начал проверку после видео с конфликтом на уроке

КЕМЕРОВО, 28 апр – РИА Новости. Следователь СК в Междуреченске Кемеровской области начал доследственную проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлен конфликт между учителем и учеником во время урока, сообщает пресс-служба ведомства.
На видео, размещенном в соцсетях, запечатлено, как на уроке учитель пытается вытолкать ученика из класса. Мальчик оказывает сопротивление и тоже с силой толкает преподавателя в грудь. В коридоре между ними начинается потасовка. По информации местного Telegram-канала, ученик две недели назад оскорбил учителя, из-за чего педагог не пускал его в класс, что и стало причиной конфликта.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и соцмедиа выявлено сообщение и видеозапись о том, что в помещении класса одного из образовательных учреждений города Междуреченска преподаватель совершил противоправные действия в отношении ученика шестого класса. В следственном управлении СК… по Кемеровской области… по данному факту организовано проведение доследственной проверки по статьям 293 УК РФ (халатность) и 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", – говорится в сообщении.
Следствие проводит комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.