13:28 28.04.2026 (обновлено: 13:34 28.04.2026)
Мишустин рассказал о целях программы "Приоритет-2030" на лекции "Знание. Первые"

  • Михаил Мишустин рассказал о целях программы «Приоритет-2030» на лекции «Знание. Первые».
  • Цель программы «Приоритет-2030» — сформировать более ста современных центров, которые объединят потенциал вузов, научных организаций и индустриальных партнеров в работе над стратегическими проектами.
  • В 2025 году к программе «Приоритет-2030» подключилось более 2 тысяч компаний.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о целях программы "Приоритет-2030" на лекции "Знание. Первые".
Премьер во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
"Действует программа "Приоритет-2030". Ее цель - в ближайшие годы сформировать у нас более ста современных центров, которые объединят потенциал вузов, научных организаций и индустриальных партнеров в работе над стратегическими проектами", - заявил Мишустин.
Премьер добавил, что только в 2025 году к этой программе подключилось более 2 тысяч компаний.
Например, молодые люди из Московского авиационного института теперь совместно с профильным предприятием разрабатывают малые радиолокационные спутники, которые нужны для ледового, экологического и геотехнического мониторинга в условиях облачности, упомянул премьер. Таким образом, молодые люди еще в процессе обучения занимаются прорывными исследованиями, уточнил он.
Мишустин отметил, что похожие возможности дают передовые инженерные школы на базе университетов, а также Платформа университетского технологического предпринимательства, Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства.
ОбществоРоссияМоскваМихаил МишустинМосковский авиационный институтСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
