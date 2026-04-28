МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о целях программы "Приоритет-2030" на лекции "Знание. Первые".

Премьер во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве . Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России . Найди путь к успеху!".

"Действует программа "Приоритет-2030". Ее цель - в ближайшие годы сформировать у нас более ста современных центров, которые объединят потенциал вузов, научных организаций и индустриальных партнеров в работе над стратегическими проектами", - заявил Мишустин

Премьер добавил, что только в 2025 году к этой программе подключилось более 2 тысяч компаний.

Например, молодые люди из Московского авиационного института теперь совместно с профильным предприятием разрабатывают малые радиолокационные спутники, которые нужны для ледового, экологического и геотехнического мониторинга в условиях облачности, упомянул премьер. Таким образом, молодые люди еще в процессе обучения занимаются прорывными исследованиями, уточнил он.