Рекордное число россиян будут работать во время майских праздников

РИА Новости: каждый седьмой россиянин проведет майские праздники на работе

Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Сотрудница в офисе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждый седьмой россиянин (14%) планирует провести майские праздники на рабочем месте — это рекордный показатель за последние пять лет.
  • Встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам (15% против 13% соответственно).
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Каждый седьмой россиянин (14%) планирует провести майские праздники на рабочем месте – это рекордный показатель за последние пять лет, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
В этом году выходные дни в честь майских праздников относительно короткие, они приходятся на 1-3 мая и 9-11 мая.
Горожане гуляют в саду Эрмитаж во время первомайского праздника - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет
14 апреля, 02:58
"Каждый второй россиянин проведет выходные дома (49%), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17%). Число работающих в праздничные дни составило 14% - это на 4 процентных пункта больше, чем год назад, и максимальный показатель за 5 лет", - показало исследование планов 1600 респондентов.
В гендерном соотношении встречать праздники на служебном посту мужчинам по-прежнему приходится чаще, чем женщинам (15% против 13% соответственно).
Кроме того, 7% россиян хотят в мае отдохнуть на природе. Порядка 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке.
В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма в этом году вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.
Затруднились с ответом в отношении своих планов на майские 6% опрошенных.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургМоскваДень Победы
 
 
