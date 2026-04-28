Рекордное число россиян будут работать во время майских праздников

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Каждый седьмой россиянин (14%) планирует провести майские праздники на рабочем месте – это рекордный показатель за последние пять лет, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

В этом году выходные дни в честь майских праздников относительно короткие, они приходятся на 1-3 мая и 9-11 мая.

"Каждый второй россиянин проведет выходные дома (49%), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17%). Число работающих в праздничные дни составило 14% - это на 4 процентных пункта больше, чем год назад, и максимальный показатель за 5 лет", - показало исследование планов 1600 респондентов.

В гендерном соотношении встречать праздники на служебном посту мужчинам по-прежнему приходится чаще, чем женщинам (15% против 13% соответственно).

Кроме того, 7% россиян хотят в мае отдохнуть на природе. Порядка 2% отправятся в путешествие по России . По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке.

Москва, Казань, Сочи и Египет, Таиланд, Бали и Грузию. В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма в этом году вошли Санкт-Петербург Калининград . Из зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Турцию