Легенда ЦСКА объяснил, чем Тороп сильнее Акинфеева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР и столичного ЦСКА Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что травма вратаря армейцев Игоря Акинфеева не станет серьезной потерей для команды, а самому голкиперу, по его мнению, стоит задуматься о завершении карьеры.
В понедельник Акинфеев сообщил, что из-за травмы не сыграет до конца сезона-2025/26. Голкипер отметил, что профессиональную карьеру не завершает, он будет делать все, чтобы восстановиться и набрать форму к новому сезону.
«
"Это не большая потеря. Тороп - неплохой вратарь, на выходах даже лучше, чем Акинфеев играет. А Акинфееву, я считаю, уже надо заканчивать. Не надо ему больше дергаться. Уже 40 лет. Реакция уже не та. Хотя он, конечно, считает, что еще может играть - так все думают. Но нужно вовремя заканчивать, чтобы потом не было обидно ни болельщикам, ни ему самому", - сказал Пономарев.
По его мнению, после завершения карьеры Акинфеев может остаться в системе клуба. "Я думаю, он останется в команде, будет работать с вратарями. У него колоссальный опыт", - добавил он.