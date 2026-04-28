Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:42 28.04.2026 (обновлено: 15:45 28.04.2026)
Легенда ЦСКА объяснил, чем Тороп сильнее Акинфеева

Пономарев: травма Акинфеева не станет серьезной потерей для ЦСКА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Игорь Акинфеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев считает, что Игорю Акинфееву стоит задуматься о завершении карьеры.
  • Акинфеев получил травму и не сыграет до конца сезона 2025/26, но профессиональную карьеру не завершает.
  • Пономарев полагает, что после завершения карьеры футболист может остаться в системе клуба и работать с вратарями.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР и столичного ЦСКА Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что травма вратаря армейцев Игоря Акинфеева не станет серьезной потерей для команды, а самому голкиперу, по его мнению, стоит задуматься о завершении карьеры.
В понедельник Акинфеев сообщил, что из-за травмы не сыграет до конца сезона-2025/26. Голкипер отметил, что профессиональную карьеру не завершает, он будет делать все, чтобы восстановиться и набрать форму к новому сезону.
«
"Это не большая потеря. Тороп - неплохой вратарь, на выходах даже лучше, чем Акинфеев играет. А Акинфееву, я считаю, уже надо заканчивать. Не надо ему больше дергаться. Уже 40 лет. Реакция уже не та. Хотя он, конечно, считает, что еще может играть - так все думают. Но нужно вовремя заканчивать, чтобы потом не было обидно ни болельщикам, ни ему самому", - сказал Пономарев.
По его мнению, после завершения карьеры Акинфеев может остаться в системе клуба. "Я думаю, он останется в команде, будет работать с вратарями. У него колоссальный опыт", - добавил он.
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны.
Вчера, 12:11
 
ФутболСпортРоссияСССРВладимир ПономаревИгорь АкинфеевПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала