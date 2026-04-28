Тренер ватерполисток заявил, что они не могли проиграть под флагом России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч заявил РИА Новости, что с возвращением флага и гимна РФ команда ощущает больше ответственности.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.