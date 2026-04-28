Тренер ватерполисток заявил, что они не могли проиграть под флагом России - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
18:44 28.04.2026 (обновлено: 18:53 28.04.2026)
Тренер ватерполисток заявил, что они не могли проиграть под флагом России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер женской сборной России по водному поло заявил, что под флагом и с гимном России команда не имела права проигрывать.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч заявил РИА Новости, что с возвращением флага и гимна РФ команда ощущает больше ответственности.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.
"В этом плане нам очень повезло. Конечно, все софиты были направлены на нас. Но с другой стороны, конечно, это большая ответственность, потому что мы народ-победитель, потому что хотим только выигрывать, и наши болельщики хотят побед. Мы это ощущали. А тем более под флагом и с гимном России мы не имели права проигрывать", - сказал Маркоч.
Ранее женская сборная России по водному поло обыграла команду Китая (18:17) в финале Кубка мира среди команд второго дивизиона, который прошел на Мальте. Обе команды ранее обеспечили себе участие в финальном этапе Кубка мира 2026 года, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. Благодаря победе россиянки гарантировали себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.
