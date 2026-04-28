Россия подчеркивает вклад разных народов в победу в ВОВ, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2026
16:24 28.04.2026 (обновлено: 16:26 28.04.2026)
Россия подчеркивает вклад разных народов в победу в ВОВ, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия всегда подчеркивает общий вклад разных народов в победу в Великой Отечественной войне и предлагает всем присоединиться к сохранению памяти о победе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хоть раз вы слышали, что победа присвоена только одному этносу или одной народности? Каждый раз подчеркиваем общий вклад людей разных национальностей, разных народностей. Мы только и делаем, что предлагаем всем присоединиться к нашему общему пониманию победы и сохранению памяти о победе", - сказала Захарова журналистам на просветительском марафоне "Знание. Первые".
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" на площадке "Манежа" проходит с 28 по 30 апреля. Лекторами в столице выступят защитники Родины, военкоры, государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства. Они обсудят с молодежью важность единства народов для укрепления и развития страны. Марафон проходит в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ.
ОбществоРоссияМария ЗахароваДень Победы — 2026Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
