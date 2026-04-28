Песков ответил на вопрос о претензиях Украины к Израилю по закупкам зерна
12:40 28.04.2026
Песков ответил на вопрос о претензиях Украины к Израилю по закупкам зерна

Песков: Кремль не хочет комментировать претензии Украины к Израилю по зерну

Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не хотел бы комментировать претензии Киева к Израилю по закупкам зерна.
  • Песков сказал, что киевский режим и Израиль должны разбираться между собой, и Россия не хочет влезать в это дело.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кремль не хотел бы комментировать претензии Киева к Израилю по закупкам зерна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети Х заявил, что израильский посол в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста из-за судна с зерном, якобы собранным в новых регионах России, которые Киев считает своими.
"Послушайте, давайте пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом. Мы не хотели бы никак это комментировать и влезать в это дело", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какова реакция Кремля на обвинения Украины, связанными с поставками зерна из России в Хайфу, которые Киев считает украденными.
