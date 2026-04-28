Председатель Мосгордумы наградил сотрудников РИА Новости

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила благодарственными письмами руководителя редакции политической и общественной информации РИА Новости Ольгу Овчинникову и корреспондента Диану Фасих-Заде ко Дню российского парламентаризма.
© Фото предоставлено Мосгордумой
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и руководитель редакции политической и общественной информации РИА Новости Ольга Овчинникова во время награждения
"Без вас мы не могли бы рассказать ни москвичам, ни всем остальным об этих интересных проектах, этих новостях, которые зародились и успешно были реализованы в Москве, которые организованы на территории нашей страны. Огромное вам за это спасибо. Поздравляю всех граждан с этой высокой наградой", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Спикер столичного парламента вручил благодарственное письмо за активное освещение гуманитарных акций Мосгордумы в 2025 году руководителю редакции политической и общественной информации РИА Новости Ольге Овчинниковой и благодарственное письмо за освещение федеральных законодательных инициатив МГД корреспонденту отдела "Новости Москвы" Диане Фасих-Заде.