Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 28.04.2026 (обновлено: 20:15 28.04.2026)
Председатель Мосгордумы наградил сотрудников РИА Новости

© Фото предоставлено МосгордумойПредседатель Московской городской думы Алексей Шапошников и корреспондент РИА Новости Диана Фасих-Заде во время награждения
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и корреспондент РИА Новости Диана Фасих-Заде во время награждения
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгордума наградила благодарственными письмами Ольгу Овчинникову и Диану Фасих-Заде ко Дню российского парламентаризма.
  • Благодарственное письмо Ольге Овчинниковой вручили за активное освещение гуманитарных акций Мосгордумы в 2025 году.
  • Благодарственное письмо Диане Фасих-Заде вручили за представление федеральных законодательных инициатив МГД.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила благодарственными письмами руководителя редакции политической и общественной информации РИА Новости Ольгу Овчинникову и корреспондента Диану Фасих-Заде ко Дню российского парламентаризма.
© Фото предоставлено МосгордумойПредседатель Московской городской думы Алексей Шапошников и руководитель редакции политической и общественной информации РИА Новости Ольга Овчинникова во время награждения
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и руководитель редакции политической и общественной информации РИА Новости Ольга Овчинникова во время награждения
"Без вас мы не могли бы рассказать ни москвичам, ни всем остальным об этих интересных проектах, этих новостях, которые зародились и успешно были реализованы в Москве, которые организованы на территории нашей страны. Огромное вам за это спасибо. Поздравляю всех граждан с этой высокой наградой", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Спикер столичного парламента вручил благодарственное письмо за активное освещение гуманитарных акций Мосгордумы в 2025 году руководителю редакции политической и общественной информации РИА Новости Ольге Овчинниковой и благодарственное письмо за освещение федеральных законодательных инициатив МГД корреспонденту отдела "Новости Москвы" Диане Фасих-Заде.
ОбществоМоскваАлексей ШапошниковМосковская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала