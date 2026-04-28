В сборной Хорватии оценили шансы Модрича сыграть на ЧМ после перелома скулы

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич сможет сыграть на чемпионате мира 2026 года, несмотря на перелом скулы.
В воскресенье Модрич получил перелом скулы во время матча с "Ювентусом" (0:0). Полузащитник столкнулся головой с игроком другой команды Мануэлем Локателли. Позже в "Милане" сообщили, что у Модрича выявили сложный, многофрагментный перелом левой скуловой кости. Спортсмен успешно перенес операцию.
"Я разговаривал с Лукой и желал ему успешной операции, качественного и быстрого выздоровления. Я уверен, что он сделает все, чтобы быть готовым к чемпионату мира, и мы окажем ему полную поддержку. Я уверен, что восстановление пройдет по плану, и что Лука, как капитан команды, возглавит нас на еще одном крупном соревновании этим летом", - приводит слова Далича Би-би-си.
Модричу 40 лет, он перешел в "Милан" летом 2025 года на правах свободного агента. В составе сборной Хорватии Модрич провел 196 матчей, что является рекордом за национальную команду. На чемпионате мира 2018 года в России Модрич взял серебро, а спустя четыре года в Катаре - бронзу. В 2018 году полузащитник стал обладателем "Золотого мяча", а также признан лучшим футболистом года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики. В группе L сборная Хорватии сыграет с командами Англии, Панамы и Ганы.