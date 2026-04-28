Рейтинг@Mail.ru
Коростелева и Непряеву включили в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
20:36 28.04.2026 (обновлено: 21:08 28.04.2026)
Коростелева и Непряеву включили в базу сайта "Миротворец"

Российских лыжников Коростелева и Непряеву включили в базу сайта "Миротворец"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева внесены в базу данных сайта "Миротворец".
  • Поводом для включения спортсменов в базу стало посещение Крыма в рамках тренировочных сборов.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские участники последней зимней Олимпиады лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Данные спортсменов опубликованы на сайте во вторник. "Миротворец" обвиняет Коростелева и Непряеву в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для включения стало посещения Крыма в рамках тренировочных сборов.
Коростелев и Непряева были единственными российскими лыжниками - участниками Олимпийских игр 2026 года в Италии.
"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные граждан, навешивая на них ярлыки по субъективным критериям. Сайт неоднократно подвергался критике, в первую очередь в связи с тем, что ставит под угрозу безопасность попавших в его перечень лиц.
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваСавелий КоростелевВокруг спортаЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала