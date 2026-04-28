Коростелева и Непряеву включили в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские участники последней зимней Олимпиады лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Коростелев и Непряева были единственными российскими лыжниками - участниками Олимпийских игр 2026 года в Италии.
"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные граждан, навешивая на них ярлыки по субъективным критериям. Сайт неоднократно подвергался критике, в первую очередь в связи с тем, что ставит под угрозу безопасность попавших в его перечень лиц.