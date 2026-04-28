США исключили члена делегации России из участников мероприятий перед G20

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представителя российской делегации, несмотря на наличие аккредитации, не допустили до весенних встреч Бреттон-Вудских институтов в преддверии саммита G20, после чего американской стороне по двусторонним каналам был выражен демарш, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Уже министры финансов и центробанки во время весенних встреч Бреттон-Вудских учреждений общались. К сожалению, не без проблем для нашей делегации, где американцы допустили ошибку", — сказал он в ходе заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ).

Дипломат пояснил, что одного из членов делегации исключили из числа участников мероприятий, хотя американцы сделали визу и даже выдали личный бейдж.

"А потом оказалось, что не прошли этапы согласования. В общем, это был такой неприятный казус, который говорит о том, что американцы не способны до конца честно выполнять те председательские функции, которые на них возложены", — добавил Биричевский