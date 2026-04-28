США исключили члена делегации России из участников мероприятий перед G20

13:44 28.04.2026 (обновлено: 17:01 28.04.2026)
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член российской делегации был исключен из числа участников в подготовительных мероприятиях G20, несмотря на наличие аккредитации.
  • Американской стороне был выражен демарш по двусторонним каналам в связи с исключением члена российской делегации.
  • Российская сторона предупредила о возможности более жестких мер, включая бойкот мероприятий, если ситуация не изменится.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представителя российской делегации, несмотря на наличие аккредитации, не допустили до весенних встреч Бреттон-Вудских институтов в преддверии саммита G20, после чего американской стороне по двусторонним каналам был выражен демарш, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Уже министры финансов и центробанки во время весенних встреч Бреттон-Вудских учреждений общались. К сожалению, не без проблем для нашей делегации, где американцы допустили ошибку", — сказал он в ходе заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ).
Дипломат пояснил, что одного из членов делегации исключили из числа участников мероприятий, хотя американцы сделали визу и даже выдали личный бейдж.
"А потом оказалось, что не прошли этапы согласования. В общем, это был такой неприятный казус, который говорит о том, что американцы не способны до конца честно выполнять те председательские функции, которые на них возложены", — добавил Биричевский.
Он подчеркнул, что российская сторона по двусторонним каналам выразила демарш американцам. "Будем надеяться, что это как-то на них подействует, потому что иначе нам придется принимать более жесткие меры, вплоть до бойкота мероприятий, что, естественно, скажется на общей подготовке к саммиту (G20. — Прим. ред.)", — резюмировал он.
