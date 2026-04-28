Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что ситуация в столице Мали по последним данным спокойная
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 28.04.2026 (обновлено: 12:09 28.04.2026)
В МИД заявили, что ситуация в столице Мали по последним данным спокойная

МИД: ситуация в Бамако по последним данным спокойная

© AP Photo
Вид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация в столице Мали, Бамако, по последним данным спокойная.
  • В некоторых районах Мали продолжаются боестолкновения.
  • Мятежники захватили город Кидаль на севере страны.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ситуация в столице Мали Бамако по последним данным спокойная, но в ряде районов страны боестолкновения продолжаются, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"В самом Бамако, по сообщениям посла, вроде бы ситуация, по состоянию на вчерашний день - сегодня еще не было новой информации - была уже спокойная. Но, тем не менее, в некоторых районах страны боестолкновения продолжались", - сказал он в ходе заседания международного комитета Совета Федерации.
"Конечно, большую проблему создает захват мятежниками города Кидаль на севере страны ", - добавил дипломат.
Генштаб армии Мали ранее заявлял о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице Бамако. Власти Мали также сообщали о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. По словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения, получил ранения и позднее скончался в больнице. Как сообщали в МИД РФ, россияне не пострадали в результате череды террористических атак в Мали.
В миреМалиБамакоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала