В МИД заявили, что ситуация в столице Мали по последним данным спокойная

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ситуация в столице Мали Бамако по последним данным спокойная, но в ряде районов страны боестолкновения продолжаются, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"В самом Бамако, по сообщениям посла, вроде бы ситуация, по состоянию на вчерашний день - сегодня еще не было новой информации - была уже спокойная. Но, тем не менее, в некоторых районах страны боестолкновения продолжались", - сказал он в ходе заседания международного комитета Совета Федерации.
"Конечно, большую проблему создает захват мятежниками города Кидаль на севере страны ", - добавил дипломат.
Генштаб армии Мали ранее заявлял о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице Бамако. Власти Мали также сообщали о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. По словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения, получил ранения и позднее скончался в больнице. Как сообщали в МИД РФ, россияне не пострадали в результате череды террористических атак в Мали.