Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч рассказал, что соперники на Кубке мира доброжелательно встречали российскую команду и признавали ее превосходство после поражений.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч рассказал РИА Новости, что соперники на Кубке мира положительно встречали национальную команду, а после поражений признавали ее превосходство.

Ранее сборная России одержала победу во втором дивизионе Кубка мира, победив в финале команду Китая . Сборная гарантировала себе место в финальном этапе Кубка мира, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля, а также получила право выступить в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.

"Понимал, что подойдут к нам по-разному. Но в целом все были доброжелательны. Все улыбались перед играми с нами, а после признавали наше превосходство, я это видел. Все было корректно. Очень этому рад", - сказал Маркоч.

« "Немного отвыкли (от международных соревнований). Более того, за сборную играло всего пять игроков из шестнадцати, которые выступали ранее на мировой арене. Игроки из молодежной сборной за четыре года проделали большую работу на федеральных базах и без игровой практики, не сыграв ни одного турнира, вышли в финальный этап Кубка мира", - отметил он.

Маркоч заявил, что впереди сборную России ждет подготовительный период перед соревнованиями в Сиднее.