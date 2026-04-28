11:44 28.04.2026 (обновлено: 12:07 28.04.2026)
"Африканский корпус" поддерживает посольство России в Мали, заявили в МИД

Вид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета
  • Сотрудники российского "Африканского корпуса" оказывают поддержку посольству России в Мали, где происходили атаки боевиков на военные объекты, в том числе в Бамако, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сотрудники российского "Африканского корпуса" оказывают поддержку посольству РФ в Мали, где происходили атаки боевиков, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко.
"Немедленно весь персонал был собран внутри посольства, включая женщин, детей, членов семьи… Плюс через некоторое время туда же подтянулись и военнослужащие "Африканского корпуса", чтобы тоже оказывать поддержку. И местная полиция также окольцевала посольство ", - сказал замминистра на заседании международного комитета Совета Федерации.
Агентство Рейтер в субботу передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от столицы страны Бамако.
Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в Бамако. Агентство Франс Пресс передало, что аэропорт Бамако, неподалеку от которого была слышна стрельба, приостановил полеты. Вскоре армия Мали заявила о взятии ситуации под контроль.
Солдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Мали высоко оценили действия российского контингента
