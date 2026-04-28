Рейтинг@Mail.ru
МИД: в Мали в ходе атак есть жертвы у российского "африканского корпуса" - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 28.04.2026 (обновлено: 12:03 28.04.2026)
МИД: в Мали в ходе атак есть жертвы у российского "африканского корпуса"

© AP PhotoВид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета
Вид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета
© AP Photo
Вид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мали 25 апреля произошли скоординированные вылазки террористических групп.
  • Имеются жертвы со стороны российского "Африканского корпуса", сообщил замглавы МИД Георгий Борисенко
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В результате атак боевиков в Мали есть жертвы со стороны российского "Африканского корпуса", заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"25 апреля в Мали произошли скоординированные вылазки террористических групп, аффилированных с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в РФ), а также туарегских сепаратистов. Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам этой страны и, к сожалению, по подразделению нашего "Африканского корпуса". В результате имеются жертвы с нашей стороны", - сказал он в ходе заседания международного комитета Совета Федерации.
Солдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Глава разведки Мали и начальник штаба армии ранены при атаке, пишут СМИ
Вчера, 09:42
 
В миреМалиРоссияГеоргий БорисенкоАль-КаидаСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала