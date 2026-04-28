МИД: в Мали в ходе атак есть жертвы у российского "африканского корпуса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мали 25 апреля произошли скоординированные вылазки террористических групп.
- Имеются жертвы со стороны российского "Африканского корпуса", сообщил замглавы МИД Георгий Борисенко
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В результате атак боевиков в Мали есть жертвы со стороны российского "Африканского корпуса", заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"25 апреля в Мали произошли скоординированные вылазки террористических групп, аффилированных с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в РФ), а также туарегских сепаратистов. Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам этой страны и, к сожалению, по подразделению нашего "Африканского корпуса". В результате имеются жертвы с нашей стороны", - сказал он в ходе заседания международного комитета Совета Федерации.