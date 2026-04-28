Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили разрешить сельским магазинам торговать без ККТ - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 28.04.2026 (обновлено: 05:16 28.04.2026)
В Госдуме предложили разрешить сельским магазинам торговать без ККТ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Сканер штрих-кода и кассовый аппарат
Перейти в медиабанк
Сканер штрих-кода и кассовый аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов.
  • Законопроект также предлагает разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках.
  • Инициатива направлена на оптимизацию административных требований к владельцам сельских магазинов с учетом специфики их бизнеса.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК партии Айрат Гибатдинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов.
Соответствующий законопроект парламентарии внесут в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предусматривает … расширение перечня мест, где допускается работа без ККТ, путем включения в данный перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, критерии которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники, осуществляющих розничную продажу продовольственных и непродовольственных товаров на территории сельской местности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом также предлагается разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев отметил, что к партии неоднократно обращались владельцы сельских магазинов с просьбой оптимизировать административные требования к ним.
"Нужно учитывать специфику таких торговых точек - в сельской местности покупателей в сравнении с городами немного, так что о больших прибылях владельцев речи не идет. Но эти люди своим маленьким бизнесом делают важное дело - обеспечивают жителей деревень и поселков самыми необходимыми товарами, продуктами питания, какими-то элементарными бытовыми предметами вроде лампочек и полотенец", - добавил Камнев.
Госдума РФКПРФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала