В Госдуме предложили разрешить сельским магазинам торговать без ККТ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК партии Айрат Гибатдинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов.
Соответствующий законопроект парламентарии внесут в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предусматривает … расширение перечня мест, где допускается работа без ККТ, путем включения в данный перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, критерии которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники, осуществляющих розничную продажу продовольственных и непродовольственных товаров на территории сельской местности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом также предлагается разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках.
"Нужно учитывать специфику таких торговых точек - в сельской местности покупателей в сравнении с городами немного, так что о больших прибылях владельцев речи не идет. Но эти люди своим маленьким бизнесом делают важное дело - обеспечивают жителей деревень и поселков самыми необходимыми товарами, продуктами питания, какими-то элементарными бытовыми предметами вроде лампочек и полотенец", - добавил Камнев.