В ЛНР задействовали санавиацию для перевозки троих раненых при атаке БПЛА
15:09 28.04.2026
В ЛНР задействовали санавиацию для перевозки троих раненых при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Троих тяжелораненых при атаке БПЛА на администрацию Марковского района в ЛНР перевозят в Луганск при помощи санавиации.
  • У троих человек диагностировали минно-взрывные травмы, открытые переломы и осколочные раны.
  • Остальные пострадавшие находятся в средней степени тяжести и получают помощь в районной больнице.
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Троих тяжелораненых при атаке на администрацию Марковского района в ЛНР перевозят в Луганск при помощи санавиации, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 18 человек ранены в результате атаки украинского БПЛА по администрации Марковского округа в ЛНР.
"К нам везут троих тяжелых пациентов. Все получили минно-взрывные травмы. У 43-летнего мужчины диагностирован открытый перелом правой малоберцовой кости, множественные оскорочные раны туловища и конечностей. Еще один мужчина - 1959 года рождения - у него открытый перелом левого плеча и предплечья. Женщина получила серьезное осколочное повреждение глазного яблока", - приводят слова Пащенко пресс-служба властей региона на платформе "Макс".
По ее словам, остальные пострадавшие - средней степени тяжести, они получают медицинскую помощь в районной больнице.
