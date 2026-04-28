В ЛНР при ударе украинских боевиков пострадали 18 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЛНР 18 человек получили ранения при ударе дрона по зданию администрации Марковского округа.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Повреждено административное здание, а также остекление соседних строений, включая школу.

ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали из-за украинской атаки на здание администрации в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

« "В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранены 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии", — написал он на платформе "Макс".

© Фото : Леонид Пасечник/Telegram Последствия удара по зданию администрации Марковского муниципального округа

Пострадавшим оказали необходимую помощь.

Административное здание получило серьезные повреждения. Тушение вспыхнувшего там пожара осложнялось угрозой повторных ударов. В соседних строениях, в том числе в школе, выбило остекление. Детей и сотрудников эвакуировали в безопасное место.

ВСУ также атаковали сельский совет в Меловатке, никто не пострадал.