В ЛНР при ударе украинских боевиков пострадали 18 человек
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 28.04.2026 (обновлено: 15:47 28.04.2026)
В ЛНР при ударе украинских боевиков пострадали 18 человек

Пасечник: в ЛНР 18 человек ранены после удара ВСУ по зданию администрации

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПоследствия удара по зданию администрации Марковского муниципального округа
Последствия удара по зданию администрации Марковского муниципального округа - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Последствия удара по зданию администрации Марковского муниципального округа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР 18 человек получили ранения при ударе дрона по зданию администрации Марковского округа.
  • Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
  • Повреждено административное здание, а также остекление соседних строений, включая школу.
ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали из-за украинской атаки на здание администрации в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранены 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии", — написал он на платформе "Макс".

Пострадавшим оказали необходимую помощь.
Административное здание получило серьезные повреждения. Тушение вспыхнувшего там пожара осложнялось угрозой повторных ударов. В соседних строениях, в том числе в школе, выбило остекление. Детей и сотрудников эвакуировали в безопасное место.
ВСУ также атаковали сельский совет в Меловатке, никто не пострадал.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛеонид ПасечникПроисшествия
 
 
