В ЛНР при ударе украинских боевиков пострадали 18 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР 18 человек получили ранения при ударе дрона по зданию администрации Марковского округа.
- Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- Повреждено административное здание, а также остекление соседних строений, включая школу.
ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали из-за украинской атаки на здание администрации в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранены 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии", — написал он на платформе "Макс".
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПоследствия удара по зданию администрации Марковского муниципального округа
Пострадавшим оказали необходимую помощь.
Административное здание получило серьезные повреждения. Тушение вспыхнувшего там пожара осложнялось угрозой повторных ударов. В соседних строениях, в том числе в школе, выбило остекление. Детей и сотрудников эвакуировали в безопасное место.
ВСУ также атаковали сельский совет в Меловатке, никто не пострадал.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
