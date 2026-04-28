Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация нанесла удары по восьми поселениям на юге Ливана - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 28.04.2026 (обновлено: 18:00 28.04.2026)
Израильская авиация нанесла удары по восьми поселениям на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удары по восьми поселениям на юге Ливана

© РИА Новости. Последствия ударов со стороны Израиля в районе города Тира на юге Ливана
Последствия ударов со стороны Израиля в районе города Тира на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости
Последствия ударов со стороны Израиля в районе города Тира на юге Ливана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация нанесла удары по восьми поселениям на юге Ливана, включая поселение на окраине города Тир.
  • Один человек погиб в результате удара БПЛА в поселении Мансури.
ТИР (Ливан), 28 апр - РИА Новости. Израильские ВВС подвергли ударам восемь населенных пунктов на юге Ливана, включая поселение на окраине города Тир, один человек погиб, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
Израильская армия во вторник опубликовала на своих интернет ресурсах требование к жителям 16 населенных пунктов на юге Ливана покинуть свои дома под предлогом нанесения ударов по инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах".
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении тысячи объектов "Хезболлы" на юге Ливана
Вчера, 10:02
"Восемь населенных пунктов попали под удары вражеской авиации, включая один, который расположен на окраине города Тир", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, один человек погиб в результате удара БПЛА в поселении Мансури.
"Ракета была выпущена по мотоциклисту", - уточнил он.
Ранее во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что израильская авиация нанесла удары по району Бурдж аш-Шимали в четырех километрах к востоку от города Тир.
Несмотря на продолжение режима прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по югу Ливана. По данным министерства здравоохранения страны, с начала эскалации конфликта 2 марта от израильских ударов погиб 2521 человек, 7804 получили ранения. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Не может быть". Зеленский устроил истерику из-за неожиданного шага Израиля
Вчера, 15:19
 
В миреЛиванХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала