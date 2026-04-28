Последствия ударов со стороны Израиля в районе города Тира на юге Ливана

Израильская авиация нанесла удары по восьми поселениям на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильская авиация нанесла удары по восьми поселениям на юге Ливана, включая поселение на окраине города Тир.

ТИР (Ливан), 28 апр - РИА Новости. Израильские ВВС подвергли ударам восемь населенных пунктов на юге Ливана, включая поселение на окраине города Тир, один человек погиб, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

Израильская армия во вторник опубликовала на своих интернет ресурсах требование к жителям 16 населенных пунктов на юге Ливана покинуть свои дома под предлогом нанесения ударов по инфраструктуре шиитского движения " Хезболлах ".

"Восемь населенных пунктов попали под удары вражеской авиации, включая один, который расположен на окраине города Тир", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, один человек погиб в результате удара БПЛА в поселении Мансури.

"Ракета была выпущена по мотоциклисту", - уточнил он.

Ранее во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что израильская авиация нанесла удары по району Бурдж аш-Шимали в четырех километрах к востоку от города Тир.