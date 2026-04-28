- Израильская авиация нанесла удары по восьми поселениям на юге Ливана, включая поселение на окраине города Тир.
- Один человек погиб в результате удара БПЛА в поселении Мансури.
ТИР (Ливан), 28 апр - РИА Новости. Израильские ВВС подвергли ударам восемь населенных пунктов на юге Ливана, включая поселение на окраине города Тир, один человек погиб, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Восемь населенных пунктов попали под удары вражеской авиации, включая один, который расположен на окраине города Тир", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, один человек погиб в результате удара БПЛА в поселении Мансури.
"Ракета была выпущена по мотоциклисту", - уточнил он.
Ранее во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что израильская авиация нанесла удары по району Бурдж аш-Шимали в четырех километрах к востоку от города Тир.
Несмотря на продолжение режима прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по югу Ливана. По данным министерства здравоохранения страны, с начала эскалации конфликта 2 марта от израильских ударов погиб 2521 человек, 7804 получили ранения. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.