Синоптик рассказал, когда снег в Москве начнет таять

Последний раз снежный покров в конце апреля отмечался 35 лет назад, 24–25 апреля 1991 года.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Снежный покров начнет таять в Москве со вторника, к четвергу он сойдет полностью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Несмотря, на то, что сегодня осадки в твёрдой фазе ещё возможны, прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив, он продолжит подтаивать и уплотняться, уменьшая свою высоту, и к четвергу снежный покров сойдёт в столице, а в пятницу с ним попрощается и Подмосковье", - написал Леус в своем Telegram-канале

По словам синоптика, если снег в столице в апреле - явление, укладывающееся в рамки климата, которое в среднем бывает 6 дней в году, то формирование снежного покрова в последней пятидневке апреля это явление крайне редкое.