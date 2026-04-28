19:33 28.04.2026 (обновлено: 19:34 28.04.2026)
Кучеров вошел в тройку кандидатов на премию "Тед Линдсей Эворд"

© Официальный сайт NHLНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Официальный сайт NHL
Никита Кучеров . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вошел в число номинантов премии "Тед Линдсей Эворд", сообщается на официальной странице Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Также в тройку претендентов на премию лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза вошли канадские нападающие Маклин Селебрини ("Сан-Хосе Шаркс") и Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз").
Кучерову 32 года, по итогам регулярного чемпионата он занял вторые места по количеству набранных очков (130) и голевых передач (86), уступив в обоих случаях Макдэвиду. Россиянин является двукратным обладателем "Тед Линдсей Эворд" (2018/19 и 2024/25).
29-летний Макдэвид является четырехкратным обладателем приза. В прошедшем регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром (138 очков) и ассистентом (90).
19-летний Селебрини стал четвертым бомбардиром "регулярки", он набрал 115 (45+70) очков и установил клубный рекорд "Сан-Хосе".
В число финалистов не вошел обладатель "Тед Линдсей Эворд" сезона-2023/24 Натан Маккиннон из "Колорадо Эвеланш", который стал лучшим снайпером (53 шайбы) чемпионата, а также занял третьи места по очкам (127) и ассистам (74).
Позднее лига объявит претендентов на "Харт Трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.
