Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" продлила контракт с главным тренером Козыревым - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:44 28.04.2026
«Северсталь» продлила контракт с главным тренером Андреем Козыревым

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Главный тренер "Северстали" Андрей Козырев
Главный тренер Северстали Андрей Козырев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Главный тренер "Северстали" Андрей Козырев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Череповецкий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" в своем Telegram-канале объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Андреем Козыревым.
Новое соглашение подписано до конца сезона-2027/28. Также свои контракты на тот же срок продлили ассистенты главного тренера Евгений Ставровский, Вадим Хомицкий, Виталий Чумичев и Павел Блинов.
Козыреву 52 года. Он руководит "Северсталью" с 2023 года. Под его руководством сталевары трижды выходили в плей-офф КХЛ, где уступали московскому "Спартаку" (дважды) и нижегородскому "Торпедо" в первом раунде со счетом 1-4. В текущем сезоне "Северсталь" заняла третье место в Западной конференции, что стало лучшим результатом череповчан в регулярных чемпионатах КХЛ.
ХоккейСпортСеверстальАндрей КозыревКХЛ 2025-2026Вадим Хомицкий
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала