"Северсталь" продлила контракт с главным тренером Козыревым

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Череповецкий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" в своем Telegram-канале объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Андреем Козыревым.
Новое соглашение подписано до конца сезона-2027/28. Также свои контракты на тот же срок продлили ассистенты главного тренера Евгений Ставровский, Вадим Хомицкий, Виталий Чумичев и Павел Блинов.
Козыреву 52 года. Он руководит "Северсталью" с 2023 года. Под его руководством сталевары трижды выходили в плей-офф КХЛ, где уступали московскому "Спартаку" (дважды) и нижегородскому "Торпедо" в первом раунде со счетом 1-4. В текущем сезоне "Северсталь" заняла третье место в Западной конференции, что стало лучшим результатом череповчан в регулярных чемпионатах КХЛ.