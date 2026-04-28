Рейтинг@Mail.ru
Ирина Винер представит гала-концерт, приуроченный ко Дню Победы - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 28.04.2026 (обновлено: 17:30 28.04.2026)
Ирина Винер представит гала-концерт, приуроченный ко Дню Победы

Ирина Винер ко Дню Победы представит гала-концерт "Сказ о доблести и чести-2"

© Фото : оргкомитет гала-концерта "Сказ о доблести и чести-2"Гала-концерт "Сказ о доблести и чести-2"
Гала-концерт Сказ о доблести и чести-2 - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : оргкомитет гала-концерта "Сказ о доблести и чести-2"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер 10 мая представит гала-концерт "Сказ о доблести и чести-2", приуроченный к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
В постановке примут участие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы из целого ряда видов спорта, которые выступят под аккомпанемент симфонического оркестра и звезд оперной сцены – солистов Большого и Мариинского театров. В рамках представления перед глазами зрителя оживут князья Олег Вещий и Александр Невский, император Петр I, полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов, флотоводец адмирал Федор Ушаков, маршал Георгий Жуков и дважды Герой России Михаил Гудков.
«
"Сопровождает спектакль гибридный контент: кадры сражений, открытки из фильмов, образы, рожденные искусственным интеллектом. Все для того, чтобы и самый юный, и самый взрослый зритель прочувствовали, вспомнили и поклонились своим героям", – отметила Винер, которая является автором идеи и главным режиссером постановки.
"Прошлой весной мне посчастливилось стать зрителем одного из гала-концертов Ирины Винер и Ильи Авербуха, посвященного 80-летию Победы в Великой отечественной войне, - рассказал профессор кафедры физиологии спорта и физического воспитания, почетный спортивный судья России, заслуженный тренер России Константин Белый. - Это была цельная театральная постановка, а не набор отдельных номеров — была выстроена последовательная драматургическая линия. По сути, на наших глазах уже несколько лет формируется новый жанр — спортивно-музыкальный, в котором органично переплетаются традиционная культура и спорт высших достижений".
РИА Новости выступает информационным партнером гала-концерта "Сказ о доблести и чести-2".
РоссияИрина ВинерХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала