Ирина Винер представит гала-концерт, приуроченный ко Дню Победы

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер 10 мая представит гала-концерт "Сказ о доблести и чести-2", приуроченный к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
В постановке примут участие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы из целого ряда видов спорта, которые выступят под аккомпанемент симфонического оркестра и звезд оперной сцены – солистов Большого и Мариинского театров. В рамках представления перед глазами зрителя оживут князья Олег Вещий и Александр Невский, император Петр I, полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов, флотоводец адмирал Федор Ушаков, маршал Георгий Жуков и дважды Герой России Михаил Гудков.
"Сопровождает спектакль гибридный контент: кадры сражений, открытки из фильмов, образы, рожденные искусственным интеллектом. Все для того, чтобы и самый юный, и самый взрослый зритель прочувствовали, вспомнили и поклонились своим героям", – отметила Винер, которая является автором идеи и главным режиссером постановки.
"Прошлой весной мне посчастливилось стать зрителем одного из гала-концертов Ирины Винер и Ильи Авербуха, посвященного 80-летию Победы в Великой отечественной войне, - рассказал профессор кафедры физиологии спорта и физического воспитания, почетный спортивный судья России, заслуженный тренер России Константин Белый. - Это была цельная театральная постановка, а не набор отдельных номеров — была выстроена последовательная драматургическая линия. По сути, на наших глазах уже несколько лет формируется новый жанр — спортивно-музыкальный, в котором органично переплетаются традиционная культура и спорт высших достижений".
